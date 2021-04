Aunque estudiamos juntas en la tan amada escuela de Instructores de Arte 13 de marzo, en San Antonio de los Baños, nunca compartimos un mismo recuerdo. Siempre estaba acompañada de su guitarra y yo tan ensimismada en mi teatro no coincidí entre cientos de alumnos con esta mujer que salió de Güira de Melena en busca de un sueño que hoy hace realidad.

Lissania Castillo Rodríguez es una talentosa joven, que próximamente estrenará en la televisión cubana su primer video clip, en el tan gustado espacio televisivo Lucas.

El video se centra en mi historia personal, una complicidad entre la música que es mi vida, mi profesión y la de mi esposo que es herrero artístico, comenta Lissania

Háblame sobre el estreno del video clip

Se trata de una canción de mi autoría Piel con piel: forma parte de un CD independiente que ya está en proceso de masterización. El video se estrenó en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en casi todas las plataformas.

No tenía la esperanza de que llegara a los Lucas, ya que estamos en un periodo tan difícil de confinamiento, pero gracias a Orlando Cruzata que me dio la posibilidad hace muy poco en una entrevista promocioné su estreno oficialmente. Es una experiencia maravillosa que creía muy difícil y ahí estoy, esperando que ustedes disfruten muchísimo esta canción, que para mi es un sueño hecho realidad.

¿A quién pertenece la dirección del video clip?

La dirección del clip pertenece a Ruben Piña. Imagínense lo que significa para mí. Fue un proceso de grabación genial con él dirigiéndome. Me encantó trabajar con Piña porque es un director muy paciente, que sabe buscar el resultado que desea y llevar al artista hasta ese fin. Lo que más disfruté es que teníamos muchas ideas en común cuando hablamos de la canción y lo que queríamos los dos del video clip.

¿Dónde realizaron la filmación ?

El video lo filmamos en Cojímar, La Habana. Estaba un poco nerviosa porque eran días muy lluviosos sin embargo hubo buen Sol, una vista preciosa, el cielo cubano, que digo que es único, se ve en el video majestuoso, y luego pasamos a realizar otras tomas en el taller de herrería de mi esposo, que ese dia si fue más difícil, por la lluvia, pero quedó muy bien.

¿Por qué cambias del escenario natural al taller de herrería?

El video se centra en mi historia personal. Quisimos, Piña y yo, intentar una complicidad entre la música que es mi vida, mi profesión y la de mi esposo que es herrero artístico. Siempre teniendo en cuenta la letra de Piel con piel.

Ahora, adentrémonos en el tema

Esta forma parte de un disco que hasta ahora es de producción independiente. Es una canción que adoro, por su letra, por lo que dice y la subtextualidad que encierra en sí misma. Me veo reflejada en ella.

El disco al que pertenece tiene diez temas de mi autoría, se va a titular Empiezo a volar, esto es una primicia. Cuando ya esté terminado deseo que todos lo reciban con mucho cariño, con mucho amor, porque así es como lo he preparado todo este tiempo. Me ha servido el confinamiento para crear, gracias a la vocación artística, creo que me he salvado del estrés y la ansiedad, la música ha sido mi mejor aliada en este aislamiento.

Lissania con parte del colectivo de los Lucas

Interpretas acompañada de otro cantautor

Así es, tengo la suerte de cantar esta canción con Giordano Guerra, un talentoso joven cantautor, que se ha dado a conocer por incluir algunos de sus temas en la banda sonora de la exitosa novela El rostro de los días.

Giordano tiene canciones extraordinarias y un timbre de voz que a mí me cautivó desde la primera vez que le escuché. Contacté con él, le enseñé mi canción, le hice la propuesta para el video clip y muy gustoso me dijo, “claro que sí”. Por lo que Giordano también forma parte de este video clip que espero pronto sea recibido con agrado por todo el pueblo cubano.