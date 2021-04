A propósito de los aniversarios 60 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas, conversamos con Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Provincial de la UJC.

En caminatas codo a codo o escalando montañas con la mochila a cuesta, en bicicleta con la novia en la parrilla hacia un río no tan cercano, en un aula entre libros y proyectos que hacen futuro, guitarra en mano en cualquier madrugada, evocando a nuestros héroes y cerca de la fogata que espera el amanecer, o a pleno Sol en busca del fin de cualquier surco sin sentir el cansancio… Ahí está la juventud, más que una edad un espíritu para decirle al mundo que todo se puede.

Y la cubana, la artemiseña, fraguada con ejemplos y sacrificios, se sabe invencible y capaz de multiplicarse para cumplir su rol y mostrar que sobre sus hombros se pueden depositar grandes tareas, como predijo uno de sus mayores líderes: Fidel, asegura esta Licenciada en Derecho que suma dos años al frente de la organización en Artemisa.

Los jóvenes artemiseños han dado el paso al frente en cada tarea

¿Qué ha pasado este año con la juventud?

“En la actual batalla por la vida hemos demostrado capacidad, al intervenir con entusiasmo, creatividad y compromiso, para desde las casas, los centros de trabajos, las universidades, los servicios de Salud y en cada espacio enfrentar responsablemente la situación epidemiológica muy compleja.

“Creamos la brigada Te doy mi mano, y con él más de 300 jóvenes por toda la provincia tocamos la puerta de 1 588 personas vulnerables (sobre todo ancianos), en un gesto humanitario de mensajería: distribuimos medicamentos y productos de primera necesidad.

“Atendiendo a las prioridades del país e indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, constituimos 156 brigadas con la participación proactiva de 4 121 jóvenes, muchos de ellos también han dado su brazo para donar sangre.

“Hay numerosas historias de vida en centros de aislamiento, con brigadas que lavan ropa e innovan tendederas, higienizan locales, brindan servicios de alimentación…, tanto a artemiseños aislados por ser contacto de casos positivos, como a quienes enfermaron de COVID-19 y son atendidos en los hospitales habilitados, en nuestra Universidad y la facultad de Ciencias Médicas.

Desde los centros de aislamiento los jóvenes estudiantes han dado sobradas muestras de valor y compromiso con su país y con su tiempo

“Día a día, estudiantes de Ciencias Médicas junto a profesionales de la Salud han vivido jornadas de pesquisas. A otros se les ha visto como voluntarios en Zona Roja y hasta en la organización de colas, unidos a profesores y maestros, procedentes de Educación, Cultura y Deporte, superando temores, incluso enfrentándose a la familia, conscientes de que este es nuestro momento.

“Más allá de cada pequeña heroicidad frente al virus SARS-CoV-2, ha estado el sudor juvenil en la producción de alimentos: la zafra azucarera, los polos productivos y en organopónicos o huertos, donde igual recibieron este año su carné de la UJC nuevos miembros de la organización.



Más allá de cada pequeña heroicidad frente al virus SARS-CoV-2, ha estado el sudor juvenil en la producción de alimentos

“Participamos no solo en las tareas convocadas, en cada centro de trabajo clave, para la economía, la juventud se ha mantenido activa. Hasta el aporte de las Brigadas Técnicas Juveniles ha sido crucial en este año pandémico.

“De ahí las más de 3 000 distinciones Jóvenes por la Vida, a 13 colectivos y el resto a muchachos artemiseños, pues tal como dejó claro el XI Congreso de la Juventud cubana: ¡Tu futuro, hoy! es la frase que nos conduce sin esperar. El hoy decide, y es ahora.

“Nuestras efemérides y celebraciones se han volcado a las redes sociales, en aras de la labor ideológica. También en mínima composición, hemos rendido homenaje en algunos sitios de imprescindible acercamiento.

“No se puede olvidar a nuestros pioneros y estudiantes, quienes con responsabilidad han estado atentos a cada jornada de clases delante de su televisor, para no detener el curso escolar”.

¿Cómo esperaremos los artemiseños estos aniversarios?

“No hay mejor manera de celebrar que cuidarnos, brindar nuestro apoyo donde haga falta y estudiar, con el reconocimiento del pueblo y de nuestro Partido, a quien dedicamos ambos aniversarios en saludo al Octavo Congreso, pues también de jóvenes se nutre la delegación de Artemisa a la cita partidista de abril.

“Transmito las felicidades a todos los jóvenes, a la gran familia de la UJC, a nuestros movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles, especialmente a los pioneros con sus 60 años de historia, al equipo de cuadros y trabajadores que tanto amamos y nos entregamos a esta organización, pues nos queda mucho por hacer.

“Han sido días de empeño, pero no de cansancio. Renovamos fuerzas y volvemos a la carga, como jóvenes al fin. Me repito una y otra vez lo aprendido de Fidel: en esta compleja misión de dirigir, no ganan batallas quienes piensan que el combate es fácil”.