Hace unos días me pasó, al compartir cierta noticia sobre el avance de Soberana, que recibí un “me divierte” en la red social de Facebook. La susodicha reacción, al inicio, me provocó ira, confusión, desasosiego…

Pues sí, viniendo de un presunto amigo cubano –cuya ideología respeto aunque no comparto- convirtió la buena nueva en colisión, debate político implícito.

Queridos, la ciencia y sapiencia cubana desbordan todos los márgenes políticos, es más que eso, se trata de Humanidad.

¿Acaso lo elemental no es la concepción de una vacuna que cure el este coronavirus, que calme las dolencias y haga posible la respiración sin filtros; una vacuna por la vida?

Ni todas las reacciones mal intencionadas de la Red de redes, detendrán su definitivo progreso.

Seamos responsables y coherentes en nuestro criterio, aprovechemos las bondades de la tecnología. Seamos inteligentes, la opinión es un poderoso instrumento si se emplea justamente.

Este incidente fugaz me devolvió el falaz semblante de plataformas como esta, donde cualquiera puede intervenir sin consecuencias, sin mesura, y aun sin pertinencia. Una cosa es la libertad de expresión, amigos, y otra la irracionalidad y el irrespeto.

Luego de un momento de reflexión, inquieta por la estulticia de la gente, comprendí que me atormentaba en vano. Hay cierto pensamiento, carente de lógica y raciocinio, que no admite argumento alguno; pensamiento hermético ese, ajeno de felicidad.

Es triste lo sé. Pero, qué decir ante la manera de despreciar de otros, si Soberana 02 y el resto de los candidatos vacunales con sello de la ciencia cubana van hacia adelante, a pesar de la insinuada burla de algunos.

Y sabemos de quienes, pueden no estar de acuerdo con noticias tales en nuestras redes sociales, sin embargo, no habrá en los últimos años nada más sensible y humano que traslade tanta paz a la familia cubana, que estas vacunas, Aprovecho para decir que Soberana 02, ya está en fase III, con vacunatorios que reportan ya los primeros vacunados.

¡Eso sí vale, un Me gusta, un Me importa y hasta un Me encanta!