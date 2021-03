Confieso que me alegran, pero no me asombran, los resultados de Mariel en el Concurso Provincial, clasificatorio para el Nacional, De donde crece la palma, evento en el cual los niños marielenses barrieron literalmente con los premios en disputa.

En este municipio la enseñanza de las artes visuales corre a cargo desde hace ya una buena cantidad de años del Colectivo Plástico Marién, integrado por un grupo de figuras que, lejos de ser principiantes o improvisados en la tarea, son creadores con una sólida obra en este ámbito de la expresión artística.

En esta ocasión, los alumnos de Omar Gutiérrez, Omar Lafferté, Gerlys Álvarez Chacón, Jorge William Fernández y Rogelio Lombana obtuvieron seis de los 12 premios que otorgó el jurado, lo cual permite a esta docena de prospectos asistir a la cita nacional, en Jiguaní, Granma, cuando haya condiciones para el evento.

Sofía Álvarez Cruz subió a lo más alto del podio en el Primer Nivel (4-8 años de edad), escoltada por Kevin Diebra Masot, también de este terruño costero, y la guanajayense Melany Carmona en segundo y tercero, respectivamente.

Algunos de los niños de Mariel premiados en el concurso provincial De donde crece la palma / Foto: Gerlys Álvarez Chacón

Entre los chicos de (9-11 años), el triunfo fue a manos de Leonardo Álvarez Cruz, al cual acompañaron su coterráneo Jaily Jacob Mena y el artemiseño Hairon Díaz Izaguirre. Mientras, entre los de (12-18), los de la tierra marieleña se llevaron los máximos honores gracias a Enmanuel Sena Romero, con su coterráneo Asnel Rodríguez Pérez en el siguiente puesto y el alquizareño Brian Leandro Estrada en el lugar bronceado.

Los niños candelarienses Bisleydis Arrebato Valdés, Liván Álvarez Pedroso y Pedro Mainegría conquistaron el podio del Premio de Enseñanza Especial.

A este certamen, convocado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura, concurrieron participantes de todos los municipios artemiseños, en cada uno de los cuales se inauguró una exposición con las obras ganadoras a nivel municipal y otras que concursaron.