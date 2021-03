La vida resulta en ocasiones sorprendente. De vez en cuando ocurren situaciones que no sabemos si llamarlas destino, casualidad, designios del universo… Así le sucedió a Gretchen Quintana Cordero una mañana al terminar sus clases, cuando a la vuelta de la esquina, el futuro la alcanzó.

“Una profesora me llamó, me preguntó si practicaba algún deporte, y me negué. Entonces me dijo: ‘con esa estatura, esas condiciones, deberías probar el atletismo‘. Acepté y quedamos en vernos en la tarde”.

Luego de una semana en la que Margarita, la entrenadora, le enseñó a la jovencita los elementos básicos de la disciplina para esa edad, Gretchen obtuvo el segundo lugar en una competencia provincial y dejó en claro sus aptitudes para el deporte y fue llamada a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) Ormani Arenado, de Pinar del Río.

Como miembro del Equipo Nacional, Gretchen obtuvo medalla de plata en la II Olimpiada del Deporte Cubano, en La Habana, en el 2004, entre otros logros

-¿A partir de ahí cómo transcurrió tu carrera deportiva?

Desde el inicio practiqué el evento de pruebas combinadas. Durante esos años obtuve medallas de oro, plata y bronce en diversos juegos escolares y juveniles. Mi primera competición, luego de ingresar al Equipo Juvenil de Atletismo, fue la I Olimpiada Nacional del Deporte Cubano, celebrada en La Habana, en el 2002.

En el 2003 asistí en la categoría sub 23 al Campeonato de Pruebas Combinadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, donde gané el oro. En esa competencia alcancé 5 810 puntos, récord vigente por años para la lid.

-¿Qué hace tan difícil y especial al heptalón?

“Difícil es la prueba combinada femenina, para hombres decatlón. Se compite en siete diferentes eventos dentro del atletismo: 100 metros con vallas, salto de altura y de longitud, impulsión de la bala, 200 y 800 metros (m) planos y lanzamiento de la jabalina. Cada una acumula una cierta cantidad de puntos en dependencia del tiempo o la marca, y quien más puntos obtenga al final obtiene la victoria.

“Las competencias de heptalón duran dos días, y ambos son jornadas muy fuertes, de mañana y tarde, pero se disfrutan muchísimo, lo cual las hace especial a la vez. Mis mejores eventos eran las vallas, los 200 y 800 m; también el salto de longitud. En el de altura y la impulsión de la bala oscilaba en la media. Mi pésimo evento de por vida fue la jabalina”, confiesa entre risas.

– Gretchen, ¿cuáles fueron tus principales resultados?

“Como miembro del Equipo Nacional, obtuve medalla de plata en la II Olimpiada del Deporte Cubano, en La Habana, en el 2004. Luego, vino mi primer embarazo, la maternidad, y en enero del 2005 retomé los entrenamientos.

“Mis mayores logros deportivos llegaron después de ser madre. En los I Juegos Deportivos del ALBA, en La Habana, en el 2005, alcancé la plata. Más tarde, en 2006, logré la medalla de bronce en los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias.

“Los II Juegos Deportivos del ALBA, en el 2007, en Venezuela, marcaron mi desempeño como atleta. Junto con la presea dorada, alcancé la mayor puntuación de por vida: 6 076. Ese año resultó determinante para mí, pues asistí a muchas competencias y realicé mis mejores actuaciones.

“Gané además el oro en el III Campeonato de Pruebas Combinadas de Norte, Centroamérica y el Caribe de ese año, donde impuse récord para el evento con 6 007 puntos. Y par de meses después obtuve mi mayor logro deportivo, la medalla de plata en los XV Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil”.

“Pocos días después, participé en el Campeonato Mundial de Atletismo de Osaka´07. Esta vez no entré en el medallero, probablemente el desgaste físico, por el poco descanso entre una y otra competición, determinó ese resultado, además del elevado nivel de la competencia.

“En el 2008 estuve en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, máximo evento en que cualquier atleta desea competir. Allí me ubiqué en el lugar 25, con 5 830 puntos.

“En el 2009 alcancé el oro en el XXII Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo, en La Habana, el cual ratifiqué en la siguiente edición del certamen, dos años después, en Puerto Rico. Para entonces ya me había coronado en el XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo, en el 2010, en San Fernando de Cádiz, España.

“A los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, llegué en una etapa difícil para mí. Ese año prácticamente completo estuve lesionada. Aun en ese estado, participé y obtuve el cuarto lugar, con 5 544 puntos.

“Las lesiones se hicieron más frecuentes: entrenaba y cuando llegaba la competencia fundamental, venía la lesión. Unido a ello estaban mis problemas habituales con la fijación del hierro, que me mantenían siempre con dietas y medicamentos. Sentí que no podía más, y decidí retirarme a tiempo”, recuerda con tristeza.

-Gretchen se retira de la práctica activa, no del deporte.

Me tomé un año de descanso y en el 2013 comencé a trabajar en un combinado deportivo de San Cristóbal. Luego solicitaron mis servicios en la EIDE provincial, y allí estoy hace casi cuatro años, de entrenadora de atletismo, específicamente entreno pruebas combinadas a varones. Me agrada esa labor, aunque confieso que me gustaría entrenar aunque sea a una jovencita.

-¿Cómo marcó el deporte tu vida?

La formación como atleta te inculca valores: la disciplina, el espíritu de sacrificio, la entrega. En particular la práctica del heptalón te enseña mucho. A veces te trazas una meta y no te sale la primera vez. En las pruebas combinadas es así: haces un evento y te caes, pero te levantas en el próximo, como en la vida. Tienes que seguir, mirar más adelante. Te fortalece y te demuestra la validez de la persistencia.

-¿Cuán importante ha sido la familia al consolidar tu carrera?

Ha sido un apoyo fundamental. Mi mamá mi todo, sin ella no habría logrado nada. Cuando decidí continuar con mi carrera después de la maternidad, fue como una madre para mi niño. También mi padre, a pesar de su enfermedad, siempre me brindó su confianza. Me impulsaron, me sostuvieron, cuando en los momentos más difíciles pensaba renunciar.

Gretchen confiesa todo eso con los ojos humedecidos, pero cuando afloran a la conversación sus hijos Erdwin Elier e Ian Raphael, las pupilas le brillan, y habla con más pasión de ellos que de cualquier medalla. Sin dudas son sus mejores triunfos: un adolescente de 16 años, practicante de la jabalina, y un pequeño de cinco que cruza vallas, salta largo y alto, en fin, asombra a todos. Tal parece que su relevo está garantizado en casa.