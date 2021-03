De una matrícula de 1 741 estudiantes de duodécimo grado continuarán estudios en el nivel superior 1 610, lo cual representa el 1,7% por encima del indicador de la media nacional, según datos del cierre del proceso de ingreso a la educación universitaria.

Al respecto, Dinora Alba Valdés Toledo, jefa de enseñanza de la educación preuniversitaria en el territorio, puntualizó que de los 1119 alumnos presentados a los exámenes de ingreso, 843 cumplieron con el requisito de calificación, lo cual representa un crecimiento en el número de aprobados de 14,7 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Además explicó, que por la vía de colegio universitario, a 12 estudiantes les fue garantizada la continuidad de estudios en la Universidad de La Habana; a 177 en las especialidades de Biología, Geografía, Psicopedagogía e Inglés, en la Universidad de Artemisa; mientras que otros 107 matricularán en la carrera de Ingeniería Agrónoma, también en la casa de altos estudios provincial.

Así, con vistas a suplir necesidades en la producción y los servicios en áreas que requieren una calificación profesional, un total de 196 egresados del preuniversitariofueron beneficiados por la vía de educación superior de ciclo corto en áreas de salud; y otros 15 como profesores de Secundaria Básica en la especialidad de Matemática.

Como un elemento a destacar dentro del proceso, Valdés Toledo reparó en los resultados del IPU República de Indonesia, en el municipio de Guanajay, única institución en la provincia donde el 100% de los estudiantes de doce grado garantizaron su continuidad de estudio en la enseñanza superior.

De manera general, en Artemisa solo 32 educandos no prorrogan sus estudios, algunos porque se negaron y otros porque no cumplieron con el requisito de calificación. No obstante, se trabaja, con el apoyo de la comisión de reclutamiento, para alistar a 12 muchachas al servicio militar voluntario femenino, y con ello apostar por los beneficios que brinda, entre ellos la opción de una carrera universitaria, concluyó.